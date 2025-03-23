Uğultulu Tepeler filmi ne zaman vizyona girecek? Margot Robbie başrolde

Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlanacak olan Emerald Fennell imzalı Uğultulu Tepeler filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Daily Mail'in haberine göre, geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alan Margot Robbie sette görüntülendi.

36 yaşındaki oyuncu, Catherine Earnshaw karakterini canlandıracak. Jacob Elordi ise Heathcliff rolünü üstlenecek.



Fennell'ın yazıp yöneteceği 62 milyon dolarlık film, 13 Şubat 2026'da vizyona girecek. Filmin yapımcılığını ise Robbie ve eşinin ortak olduğu LuckyChap adlı film şirketi üstlenecek.



Fennell'ın son filmi Saltburn (2023) eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı. Yönetmen, Yetenekli Genç Kadın (2020) filmiyle En İyi Orijinal Senaryo Oscar'ının sahibi olmuştu.