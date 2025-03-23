Uğultulu Tepeler filmi ne zaman vizyona girecek? Margot Robbie başrolde
Barbie filminin yıldızı Margot Robbie ile Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği Uğultulu Tepeler filminin çekimleri başladı.
Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlanacak olan Emerald Fennell imzalı Uğultulu Tepeler filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Daily Mail'in haberine göre, geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alan Margot Robbie sette görüntülendi.
36 yaşındaki oyuncu, Catherine Earnshaw karakterini canlandıracak. Jacob Elordi ise Heathcliff rolünü üstlenecek.
Fennell'ın yazıp yöneteceği 62 milyon dolarlık film, 13 Şubat 2026'da vizyona girecek. Filmin yapımcılığını ise Robbie ve eşinin ortak olduğu LuckyChap adlı film şirketi üstlenecek.
Fennell'ın son filmi Saltburn (2023) eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı. Yönetmen, Yetenekli Genç Kadın (2020) filmiyle En İyi Orijinal Senaryo Oscar'ının sahibi olmuştu.
UĞULTULU TEPELER HAKKINDA
İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan 1847 tarihli roman, daha önce birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı. Film çekimlerinin gelecek yıl Birleşik Krallık'ta başlaması bekleniyor.
Adını klasikler arasında yazdıran Emily Bronte romanı, İngiliz edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak nitelendirilir. Uğultulu Tepeler, 19. yüzyılın başlarında İngiltere’de yaşamış zengin Earnshaw ailesinin kızı Catherine ile ailenin evlatlığı Heathcliff arasındaki aşkı anlatıyor.
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