Uğultulu Tepeler filminin vizyon tarihi belli oldu
Emily Bronte'nin Uğultulu Tepeler romanı beyazperdeye uyarlanıyor. Başrollerini Margot Robbie ile Jacob Elordi'nin paylaşacağı filmin vizyona gireceği tarih belli oldu.
Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlanacak olan Emerald Fennell imzalı Uğultulu Tepeler filmi için hazırlıklar sürüyor.
Başrollerini Margot Robbie ile Jacob Elordi'nin paylaşacağı filmde; Catherine Earnshaw rolünü Robbie, Heathcliff rolünü ise Elordi üstlenecek.
Fennell'ın yazıp yöneteceği film, 13 Şubat 2026'da vizyona girecek.
Filmin yapımcılığını ise Robbie ve eşinin ortaklarından olduğu LuckyChap adlı film şirketi üstlenecek.
UĞULTULU TEPELER HAKKINDA
İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan 1847 tarihli roman, daha önce birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı. Film çekimlerinin gelecek yıl Birleşik Krallık'ta başlaması bekleniyor.
Adını klasikler arasında yazdıran Emily Bronte romanı, İngiliz edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak nitelendirilir. Uğultulu Tepeler, 19. yüzyılın başlarında İngiltere’de yaşamış zengin Earnshaw ailesinin kızı Catherine ile ailenin evlatlığı Heathcliff arasındaki aşkı anlatıyor.
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