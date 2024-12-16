Uğultulu Tepeler filminin vizyon tarihi belli oldu

Filmin yapımcılığını ise Robbie ve eşinin ortaklarından olduğu LuckyChap adlı film şirketi üstlenecek.

Başrollerini Margot Robbie ile Jacob Elordi'nin paylaşacağı filmde; Catherine Earnshaw rolünü Robbie, Heathcliff rolünü ise Elordi üstlenecek.

Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlanacak olan Emerald Fennell imzalı Uğultulu Tepeler filmi için hazırlıklar sürüyor.

UĞULTULU TEPELER HAKKINDA



İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan 1847 tarihli roman, daha önce birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı. Film çekimlerinin gelecek yıl Birleşik Krallık'ta başlaması bekleniyor.

Adını klasikler arasında yazdıran Emily Bronte romanı, İngiliz edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak nitelendirilir. Uğultulu Tepeler, 19. yüzyılın başlarında İngiltere’de yaşamış zengin Earnshaw ailesinin kızı Catherine ile ailenin evlatlığı Heathcliff arasındaki aşkı anlatıyor.