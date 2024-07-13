Uğultulu Tepeler romanı film oluyor

Saltburn ve Yetenekli Genç Kadın filmlerinin yönetmeni Emerald Fennell'ın Uğultulu Tepeler uyarlaması üzerinde çalıştığı bildirildi. Variety'nin haberine göre, yönetmen 1847 tarihli romanı beyazperdeye taşımak istiyor.

İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan roman, daha önce birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı. Fennel'ın son filmi Saltburn (2023) eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

Adını klasikler arasında yazdıran Emily Bronte romanı, İngiliz edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak nitelendirilir. Uğultulu Tepeler, 19. yüzyılın başlarında İngiltere’de yaşamış zengin Earnshaw ailesinin kızı Catherine ile ailenin evlatlığı Heathcliff arasındaki aşkı anlatıyor.