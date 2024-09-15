Uğur Güneş’in filmi, Oldenburg Uluslararası Film Festivali’nde

Uğur Güneş’in başrolünü üstlendiği ve yapımcıları arasında yer aldığı “Gün Batımına Birkaç Gün Kala” filmi, Almanya'da gösterilecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, film 31. Oldenburg Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak.

Festival yolculuğunda başarılara imza atan film, 11. Boğaziçi Film Festivali ve Uluslararası Nice Film Festivali’nden ödüller kazanmıştı.

“Gün Batımına Birkaç Gün Kala”da Güneş’e, Serkan Ercan, Devrim Yakut, Bülent Şakrak, Damla Makar, Sahra Şaş, Rüçhan Çalışkur ve Musab Ekici gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

