Uğur Yücel yıllar sonra tiyatroya dönüyor

Usta oyuncu Uğur Yücel, yıllar sonra tiyatro sahnelerine Neyzen Tevfik’i canlandırdığı tek kişilik oyunu Neyzen Tevfik ‘Hiç’ ile dönüyor. Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, BKM imzalı oyunda dekor ve ışık tasarımı ile müziği Cem Yılmazer üstleniyor.



Prömiyerini Neyzen Tevfik’in doğum yeri Bodrum’da 14 Kasım’da gerçekleştirecek oyunda Uğur Yücel, Hiç’in peşinde alemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatacak.



Çalışmalara büyük bir özenle devam eden ekip, Neyzen Tevfik ‘Hiç’ ile hem İstanbul’un farklı sahnelerinde hem de Türkiye’nin birçok şehrinde tiyatroseverlerle buluşacak.