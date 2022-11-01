Uğur Yücel yıllar sonra tiyatroya dönüyor

Uğur Yücel, yıllar sonra Neyzen Tevfik ‘Hiç’ oyunu ile tiyatroseverlerle buluşacak. Neyzen Tevfik'in doğum yeri olan Bodrum’da prömiyerini gerçekleştirecek oyun, prömiyerinin ardından İzmir ve İstanbul’da ilk kez perdelerini açacak.

Uğur Yücel yıllar sonra tiyatroya dönüyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

11. Uluslararası Klarnet Festivali 13 Kasım'da başlıyor

11. Uluslararası Klarnet Festivali 13 Kasım'da başlıyor

Usta oyuncu Uğur Yücel, yıllar sonra sahnelerine Neyzen Tevfik’i canlandırdığı tek kişilik oyunu Neyzen Tevfik ‘Hiç’ ile dönüyor. Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, BKM imzalı oyunda dekor ve ışık tasarımı ile müziği Cem Yılmazer üstleniyor.

Prömiyerini Neyzen Tevfik’in doğum yeri Bodrum’da 14 Kasım’da gerçekleştirecek oyunda Uğur Yücel, Hiç’in peşinde alemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatacak.

Uğur Yücel yıllar sonra tiyatroya dönüyor - 1

Çalışmalara büyük bir özenle devam eden ekip, Neyzen Tevfik ‘Hiç’ ile hem İstanbul’un farklı sahnelerinde hem de Türkiye’nin birçok şehrinde tiyatroseverlerle buluşacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...