Ukrayna gizemli sanatçı Banksy’nin eserlerini korumaya aldı

Dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen Banksy'nin, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'daki eserleri ortaya çıkmıştı. Ukrayna o eserleri korumak için darbeye dayanıklı güvenlik sistemi devreye soktu.



DARBEYE DAYANIKLI CAM KULLANILDI



The Washington Post'un haberine göre, Ukraynalı yetkililer sanatçının başkent Kiev'deki eserlerinin üzerine koruyucu nitelikte plastik plakalar yerleştirdi. Transparan polikarbonat levhaları eserleri korumak için kullanan yetkililer, eserlerin darbeye ve dış etkenlere karşı korunacağını söyledi. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Oleg Torkunov, Banksy’nin sanatı için “Ukrayna halkına ışığın karanlığı yenmesi gerektiğini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

