Ukrayna’daki Banksy'nin duvar resmi taşındı

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin bir cimnastikçiyi tasvir ettiği duvar resmi, Ukrayna'da bombalı saldırıda yıkılan binadan kurtarıldı. Başkent Kiev’in kuzeybatısındaki Irpin kasabasında ağır hasar görmüş çok katlı bir binadan kesilen duvar resmi, pleksi camla korunarak şehrin daha az hasar görmüş başka bir bölgesine taşındı.

İşçiler, grafitili duvarı kaldırıp başka yere nakletti. Irpin'deki binada yıkım çalışmaları başladı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda yalnızca Irpin’de 1060’tan fazla bina hasar gördü. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi’nin bildirdiğine göre, bunlardan 115’i tamamen yok edildi. Nisan ayında Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn, sanatçının eserinin binadan kaldırılarak korunacağını söylemişti.

