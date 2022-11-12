Ukrayna'dan Banksy geçti: Son eseri ortaya çıktı

Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz graffiti sanatçısı Banksy, son çalışmasını Instagram hesabında paylaştı.



Sanatçının Ukrayna'da bulunduğunu ortaya çıkarmak için seçtiği duvar resmiyse, hasarlı bir binada dengede duran bir kadın jimnastikçiye ait.

Graffiti sanatçısı eserini "Borodyanka, Ukrayna" başlığıyla yayınladı.

Başkent Kiev'in kuzey batısında yer alan Borodyanka, işgalin başlangıcında Rus bombardımanından en çok etkilenen şehirlerden biriydi.Kentte Banksy'ye ait olduğı düşünülen iki farklı duvar resmi daha olduğu belirtiliyor.



Dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınan Banksy'nin gerçek kimliği bilinmiyor. Banksy'nin eserleri büyük meblağlara alıcı buluyor.