Ukrayna’nın savaştan kaçırılan sembolik eserleri Louvre Müzesi’nde

“DAHA ÖNCE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OPERASYON”



Açıklamada, 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna müzeleri ve mirası için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulanarak, “Louvre Müzesi, eylemleriyle Ukrayna'ya ait kültürel objelerin korunmasına ve yasadışı ticaretiyle mücadeleye katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu acil ihtiyaca yanıt vermek üzere Louvre personeli, Aralık 2022'den bu yana Kiev'deki Bohdan ve Varvara Khanenko Ulusal Sanat Müzesi'ndeki (Khanenko Müzesi) meslektaşlarıyla iş birliği yaparak Ukrayna ulusal koleksiyonlarından en sembolik on altı eserin büyük bir gizlilik içinde Fransa'ya transferini kolaylaştırıyor. Niteliği ve kapsamı itibariyle daha önce benzeri görülmemiş olan bu operasyon, savaşın sonuçlarıyla başa çıkabilmek için her gün olağanüstü bir enerji ve yaratıcılık sergileyen Ukraynalı kültür profesyonellerine Fransa'nın sarsılmaz desteğini ortaya koymaktadır. Operasyon, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna mirasının korunmasına kendini adamış olan Çatışma Bölgelerindeki Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak (ALIPH) ile ortaklaşa tasarlanmıştır” denildi.

