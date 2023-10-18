Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu

"HEM İŞLEV HEM SEMBOLİZM BİR ARAYA GETİRİLMİŞ"



Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, "Ulucak, Batı Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden birisi. Burada günümüzden 8 bin yıl öncesinde kil objelerin artığını görüyoruz. Bu buluntumuz, aslında kil malzemeden yapılmış eşsiz bir eser. Sap düzeltici ile ahşabı sürterek yuvarlak hale getirilmesi sağlanıyor ya da kemik iğnelerinin de yine sürterek pürüzsüz hale getirilmesi sağlıyor. İşlevsel olarak sap düzeltici. Bunu özel kılan hem işlevsel bir nesne hem de aynı zamanda hayvan biçiminde yapılmış bir eser. Büyükbaş hayvana benzetilmiş, kuyruk bölümünü görebiliyoruz. Sığır biçiminde şekillendirildiğini görüyoruz. Hem işlev hem sembolizm bir araya getirilmiş. 7 bin 700 yıl öncesine dayanıyor" diye konuştu.

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