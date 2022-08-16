Uluslararası 4. GastroAntep Festivali 15 Eylül'de başlıyor

Haberler - İHA 16.08.2022 - 16:57 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 16:58
Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Geliştirici Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.
Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivale sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi’nde festivalin dört gün sürecek olan programı hakkında bilgiler verdi.
Şahin, toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir tarım alanında yaptığı yatırımları, Gaziantep’in Gastronomi alanındaki çalışmalarını, festival içeriğini ve coğrafi işaretler alanında yürütülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.
“GASTROANTEP YOLCULUĞUMUZ ASLINDA BİR İNSANLIK YOLCULUĞU”
Şahin, dünyanın zenginlik ölçeğinin artık kültürel zenginliğin korunması, kültürel mirasına sahip çıkılması ve sağlık konuları olduğunu dile getirerek, “Bizim GastroAntep yolculuğumuz aslında bir insanlık yolculuğu. Kişi başına düşen gelire bakmıyor milletler artık. Geçtiğimiz zor dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras bilim ve akıl. Elimizdeki toprağın bizi nereye götüreceğini iyi analiz edeceğiz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde ekonomik kalkınmayla birlikte insani ve çevresel kalkınmanın mutlaka yapılması gerektiğini, yapılmadığında büyük sorunlar yaşanacağı ifade ediliyor. Söylemlerin eyleme dönüşmediğinde küresel ısınmanın nasıl arttığını, Antarktika’ya gittiğimde buzulların nasıl eridiğini gördük. Bu zor zamanda ne yapıp ne yapmamamız gerektiği ile ilgili bir bakışımız var” dedi.
"ELİMİZDE KOCA BİR HAZİNE VAR"
"2014 yılında Geliştirici Şehirler Ağı’na hızlı bir şekilde başvurup, ‘Biz dünyanın en büyük mutfaklarından biriyiz’ dediğimizde ne kadar doğru bir yoldan başladığımızı gördük” diyen Şahin, "Elimizde koca bir hazine var. Açtıkça başka bir hazine çıkıyor. İşte bu hazineyi sizinle taçlandırmak için buradayız” şeklinde konuştu.
“RUMKALE'DE ŞABUT BALIĞI YEMEYE DAVET EDİYORUZ"
Fırat Nehri’nin balığını Rumkale’de insanlara tattırmak istediklerini dile getiren Şahin, “Bu memleket için birlik olacağız. Koordinasyonu hızlı sağlayacağız. İş yapabilme kapasitesini güçlü tutacağız. Sorunumuz çok fazla, sorun çözme kapasitemizi artıralım. Sizleri, Rumkale’de coğrafi işaretini aldığımız menengiç kahvemizi içmeye davet ediyoruz. Fırat’ın şabut balığını tattırmak istiyoruz” dedi.
BU YILKİ TEMA "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"
"Bu yılki temamız sürdürülebilirlik. Dünya sürdürülebilirliği konuşuyor" diyen Şahin, "Sürdürülebilir kalkınma için gastronomi önemli. Sadece kebap, lahmacun, baklava şehri de değiliz. Vegan, vejetaryan, çölyak hastaları için oluşan özel menülerde de uzmanlaşıyoruz” şeklinde konuştu.
“ANA VE ATA TOHUMU KÜTÜPHANESİ KURUYORUZ"
Şahin, ata tohumlarına ve yöresel ürünlere sahip çıktıklarına da dikkati çekerek, “Nizip’te eğer Ege’nin zeytin tohumunu ekmeye devam edersek, gastronomi memleketi olamayız. Ata tohumları var. Bölgenin nemine ve yağışına uygun. Toprak analizi yapıyoruz. O toprak analizine göre tohumu belirliyoruz. Ana tohumu ve ata tohumu kütüphanesi kuruyoruz. Kendi ata tohumumuzu, ana tohumumuzu dağıtıyoruz. Bu biyoçeşitliliği kullanmamız, toplumla birleştirmemiz, bunu eğitmemiz, çiftçiye bunu iyi anlatmamız ve bunun gereğini yapmamız gerekiyor” dedi.
MICHELIN YILDIZLI ŞEFLER GELİYOR
Gazi şehrin geniş mutfak kültürünü global arenaya taşıyan festivalde Michelin yıldızlı şefler gelecek. UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin Gaziantep’in yöresel ürünleri ile düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak. GastroAntep Festivali ile Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkanı da sağlanacak.