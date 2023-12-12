Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması 30 Ocak-4 Şubat'ta yapılacak

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalardan genç ve yetenekli piyanistlerin katılacağı 5. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nın yürütme kurulu başkanlığını, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ulviye Aslanova üstlenecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aslanova, Mithat Özsan Amfisi'nde yapılacak etkinliğin tüm etaplarının seyircilere açık ve ücretsiz olacağını belirtti.



Etkinliğe, piyano eğitimi alan, büyük sahnede performansını sergilemek isteyen tüm piyanistlerin katılabileceğini ifade eden Aslanova, şunları kaydetti:



"Festivalde 6 yaşından itibaren 26 yaşına kadar farklı şehirlerden veya ülkelerden katılımcılarımız olacak. 500'ün üzerinde başvuru var. Hedefimiz, piyano eğitimi alan veya halihazırda aktif sanat hayatları olan genç yetenekli piyanistleri bir araya getirmek ve sanatsal platform oluşturmak, yeni yetenekleri keşfetmek, onlara destek olup ışık tutmak."

