Uluslararası Antakya Film Festivali’ne başvuru yağmuru

Bu yıl “Antakya Varsa Ben de Varım” mottosuyla düzenlenecek olan 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’ne adeta film başvurusu yağıyor. Festival seçici kurulu yaklaşık 400 filmin başvuruda bulunduğunu kaydetti.



13-19 Ekim tarihlerinde Antakya’da gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’ne Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce film başvurusu yapıldığı bildirildi. Yaklaşık 400 filmin katılım isteği yaptığı festivalin başkanı Mehmet Oflazoğlu, "2013'te başladığımız Uluslararası Antakya Film Festivali'ni, yine aynı yerinde ama bu defa çadır ve konteyner kamplarında yapacağız. Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak hem festivali sürdürmek hem de Antakya’da yaşayan halkın bir nebze de olsa rehabilite olmasını sağlamak istiyoruz. Burada yaşayan insanların felaket ve enkaz dışında güzel şeyler düşünüp görmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN FESTİVALE DESTEK



Festival için gerçekleştirilen “Antakya Varsa Ben de Varım” video destek kampanyasına ise önemli isimlerin katkıda bulunduğu belirtildi. 11. Uluslararası Antakya Film Festivali sosyal medya hesaplarında yer alan kampanyaya; İlber Ortaylı, Metin Uca, Cengiz Bozkurt, Tilbe Saran, Levent Üzümcü, İbrahim Konar, Fulya Öztürk, Gizem Türemen, Gülnur Saydam, Zeynep Öykü, Emrah Kuş, Semih Çalışkan, Haldun Dormen, Ahmet Mümtaz Taylan, Meltem Cumbul, Hude Gürbüz, Teoman Kumbaracıbaşı, Renan Bilek, Mehmet Demir Yılmaz, Aslıhan Malbora, Asena Girişken, Emre Özcan, Başak Tuncel, Feryal Bayram, Şükran Aktı, Yağmur Üçkardeş, Ceren Gündoğan ve Melis Doğan gibi isimler yolladıkları videolarla desteklerini bildirdi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun