Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde ll Grande Piano grubu sahne alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen piyano festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında 9 ve 10 Aralık'taki gösterilerde "piyano sihirbazları" olarak adlandırılan Il Grande Piano grubu sahne alacak.



Yere kurulan, ayakla çalınan ve tuşları bir metre uzunluğunda, birkaç kişinin birlikte çalabildiği dev klavyeleri ile geçen yılki festivale renk katan Il Grande Piano, 9 Aralık'ta Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi'nde, 10 Aralık'ta ise Alanya Kızıl Kule'de müzikseverlerle buluşacak. Gösteri, halkla iç içe ve ücretsiz gerçekleştirilecek.