"Uluslararası Bodrum Bale Festivali" 20. yaşını kutlayacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" 5-17 Ağustos arasında Bodrum Kalesi, Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleştirilecek.



Festivalin açılış eseri, 22 yıldır kapalı gişe sahnelenen "Harem" balesi olacak. Ney, kanun, bendir ve kudüm gibi klasik Türk müziği sazlarıyla canlı olarak icra edilen eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ağustos akşamı sahnelenecek.



İzmir Devlet Opera ve Balesi de 8 Ağustos akşamı "Notre Dame'in Kamburu" balesini sahneye taşıyacak.



Hint danslarının sergileneceği "A Passage To Bollywood" adlı eseri ise Navdhara Hint Dans Tiyatrosu 11 Ağustos Cuma akşamı seyircilerin beğenisine sunacak.



İspanya'dan gelen kadın dansçıların sahneleyeceği ve koreografisi, İspanyol dansçı Aaron Vivancos ve Elias Vivancos ait olan "Woman By AAron Vivancos" adlı Flamenko eseri, 13 Ağustos akşamı gösterilecek.



Festival, 16-17 Ağustos akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Don Kişot" balesi ile sona erecektir.