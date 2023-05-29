Uluslararası Bodrum Caz Festivali'ne geri sayım

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneğince Bodrum'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Caz Festivali" 15 Haziran'da başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Metreküp Bodrum ile Bodrum Ticaret Odası gibi mekanların ev sahipliği yapacağı festival, 15-25 Haziran'da müzikseverleri ağırlayacak.



Teması Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "Caz ve Özgürlük" olarak belirlenen etkinlikte, konserlerin yanı sıra "Yaşam Boyu Caz Ödülleri Töreni" ile caz eğitimleri ve söyleşiler de düzenlenecek. Rodos Caz Festivali'nden de karşılıklı sanatçı değişimi yapılacak 7. Bodrum Uluslararası Caz Festivali'nin açılış töreni, 12 Haziran'da basın tanıtım toplantısı ve plaket töreniyle gerçekleştirilecek.

KİMLER SAHNE ALACAK?



"European Jazz Network" üyesi olan festivalde, Kerem Görsev Trio, Maria Manousaki Trio Rhodes Jazz Fest ile Kardeş Festival Konseri, Nuri Bilge Ceylan-Taşra Üçlemesi Caz Projesi, Hakan Başar Trio, Neşet Ruacan Quartet feat. Sibel Köse & Efe Erdem, Zafer Çebi Quartet feat. Didem Kasal Esentürk, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Aşkın Arsunan Quintet" konserleri dinleyicilerle buluşacak.



Etkinlik kapsamında ayrıca Dimitrios Vassilakis, Sibel Köse ve Neşet Ruacan Masterclassları, Eftal Küçük ile Cazda Özgürlük Söyleşisi, moderatörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu'nun yapacağı 100. Yıl ve Cazda Özgürlük Söyleşisi, Caz Derneği Bodrum Yaşam Boyu Caz Ödülleri Töreni ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 7. Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Ödül Töreni, sergi açılışı ve Murat Arkan Dinletisi" düzenlenecek. 7. Bodrum Uluslararası Caz Festivali'nin ayrıntılı programına Caz Derneğinin internet sitesinden ulaşılabilecek.