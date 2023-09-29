Uluslararası dans toplulukları İstanbul Tiyatro Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) bu yıl 27. kez düzenleyeceği İstanbul Tiyatro Festivali'nde 3 uluslararası dans topluluğu da sahne alacak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim'de başlayacak festivalde Pina Bausch'un kurduğu dans topluluğu "Tanztheater Wuppertal", Hofesh Shechter'in kendi adını taşıyan topluluğu ve Danimarka'nın önde gelen dans grubu "Uppercut Dans Tiyatrosu" sanatseverlerle buluşacak.

Tanztheater Wuppertal, festivalin 25 Ekim'deki açılışında ve 26 Ekim'de "Cafe Müller" başlıklı gösteriyi sahneleyecek. Hofesh Shechter 14-15 Kasım'da Zorlu PSM'de "Çifte Cinayet"i sunacak. Uppercut Dans Tiyatrosu ise 17-18 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bankta" eserini izleyiciyle buluşturacak.

Türkiye ve dünyadan birçok tiyatro eserinin sahneleneceği festival, 25 Kasım'a kadar devam edecek.