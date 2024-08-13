Uluslararası Dostluk Film Festivali Filistinli yönetmenleri ağırlayacak

6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile düzenlenen etkinlik, 4-7 Ekim'de Beyoğlu'nda gerçekleşecek. Filistinli yönetmenlerin filmlerinden oluşan seçkinin sunulacağı festivalde, yönetmenlerin katılımıyla panel ve söyleşiler de yapılacak.



Festivalin "İnsani Bakış" bölümü, Filistinli şair Mahmud Derviş anısına gerçekleştirilecek. Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekecek bölümde, "Cannes Film Festivali"nden ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi master class eğitimi verecek.



"Ömer" filmiyle Oscar'a aday gösterilen Hany Abu Assad, Batı Şeria bölgesindeki çatışmayı yansıttığı kısa filmiyle Oscar'a aday olan ve Bafta'da "En İyi Kısa Film Ödülü"ne layık görülen Farah Nabulsi', Filistinli bir ailenin çektiği günlük sıkıntıları "200 Metre" filminde işleyen Amin Nayfeh, "Anyn-İkinci Gözüm" ile "Oscar Öğrenci Akademi Ödülü" kazanan Ahmad Salih ve 2020'de "Berlinale Uluslararası Jürisi"ne seçilen Annamarie Jacir festivale katılacak isimler arasında yer alıyor.



Cannes Film Festivali'nde gösterilen "Al-Qeeq" adlı kısa filme imza atan Nevres Salih, "Yafa'dan Bir Portakal" belgeseli birçok ödüle layık görülen Mohammed Almughanni ve "From Ground Zero" projesi Cannes Film Festivali'ne önce kabul edilen, sonra dışlanan Rashid Masharawi de festival konukları arasında olacak.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zeytinburnu Belediyesinin de destek verdiği festival "Ana Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır" ve "İnsani Bakış-Filistin" adlı üç bölümden oluşacak. Festival başvuruları, 23 Ağustos'a kadar "filmfreeway" ve "festhome" platformlarından yapılabilecek. Detaylı bilgi için "dostlukfilmfestivali.com" adresi ziyaret edilebilir.