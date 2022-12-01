Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı (TÜYAP) ne zaman ve nerede yapılacak?

TÜYAP kitap fuarı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kitap okumayı seven birçok kişiyi ve yazarları bir araya toplayan fuarın bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu.



TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?



Bu yıl 39. kez düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın (TÜYAP) ne zaman gerçekleşeceği belli oldu.



Buna göre; TÜYAP bu yıl 3-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜYAP KİTAP FUARI'NA NASIL GİDİLİR?



TÜYAP kitap fuarı bu yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nin açık adresi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merakla beklenen kitap fuarının açık adresi aşağıdaki gibidir;



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