36. Uluslararası İzmir Festivali "Duo Alaturca Impro Piano" konseriyle sona erdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde piyanistler Cemile Cabbar ile Nihat Demirkol'dan oluşan Duo Alaturca Impro Piano, "Makam Müziğinde Çeşitlemeler" adlı projesinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
Makam müziğini piyanoya uyarlayan ikili, saz semaisi, longa, sirto ve Azerbaycan mahnılarından örnekler seslendirdi.
Ayakta alkışlanarak tekrar tekrar sahneye davet edilen Duo Alaturca Imro Piano, dinleyicilere "Nihavent Longa" adlı eserle teşekkür etti.
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