Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamına alınan karnaval, bu yıl "Dünya Çocukları" temasını taşıyor. Festivalin korteji ise 5 Nisan'da yapılacak.



Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her yıl büyüyerek devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Adana sokaklarında karnaval boyunca yaklaşık bir milyon insan vardı ve dünyanın her yerinden konukları ağırladık. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.



KARNAVAL BOYUNCA 150'DEN FAZLA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Karnavalın Adana'yı tanıtan bir program olarak ortaya çıktığını, fakat bölgeyi tanıtır hale geldiğini dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:



"Biz tanıtımlarımızda, uluslararası turizm acentelerine program gönderirken uzak ülkelerden ülkemize gelen turistlerin sadece Adana'yı gezmekle kalmayacaklarını, iki saatte ulaşabilecekleri Kapadokya bölgesini, Mersin'i, İskenderun'u, Gaziantep'i, Adıyaman'ı anlatıyoruz. Yani karnaval, bütün komşu illerin de tanıtımını yapar bir hale geldi. Çok büyük bir turizm hareketine dönüştü."



Bozkurt, karnavalın dünyadaki örneklerinden ayrışan çok önemli bir farkı olduğunu işaret ederek, "Tek bir tema üzerine kurulu değil. Karnaval boyunca kentin farklı köşelerinde yaklaşık 150-200 aktivite gerçekleştirilecek. Konserlerden halk oyunları gösterilerine, tango gösterilerinden tiyatro oyunlarına, sergilerden bilimsel söyleşilere kadar çok geniş bir kitleye hitap eden, sanat, spor ve bilim etkinlikleri yapılacak." diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN TANITIMI ANLAMINDA HER AÇIDAN ÇOK GÜZEL BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜ"

Adana'ya gelenlerin hem Adana sokaklarının büyüleyici portakal çiçeği kokusunu hissedeceğini hem de gastronomisini deneyimleyeceğini söyleyen Ali Haydar Bozkurt, şunları kaydetti:



"Adana'da kebap başta olmak üzere çok geniş bir mutfağımız da var. Bu yılın temasını 'Dünya Çocukları' olarak belirledik ve daha önceki yıllara göre çok daha fazla çocuk aktiviteleri olacak. Nisan ayında Adana sokaklarında, gülümseyen yüzlerle dolaşan Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelen aileler ve çocuklar göreceğiz. Birçok ülkenin konsoloslukları da katılıyor. Kendi ülkelerinden sanatsal örnekler davet ediyorlar. Onlar da bu yıl çocuklara yönelik etkinlikleri getirecekler. Dolayısıyla bu yıl çok zengin bir içerik oluşacak."



Bozkurt, karnaval ile 13 yılda Türkiye'nin de en büyük turizm hareketinden birine ulaştıklarına dikkati çekerek, "Hem Türkiye'nin her yerinden birçok konuk geliyor hem de ülkemizi tanıtmak anlamında dünyanın her yerinden konuklar ağırlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden turizm acenteleri her yıl bize yazıyor. Onlar da yurt dışında bu karnavalla ilgili tur programları satarak, yabancı ülkelerden birçok konuğun ülkemize gelmesini sağlıyor. Karnaval, Türkiye'nin tanıtımı anlamında her açıdan çok güzel bir harekete dönüştü. Bu bizim zaten en büyük hedefimizdi." değerlendirmesini yaptı.



"KARNAVALIN BİR TANE SAHİBİ VAR O DA ADANA HALKI"

Çocuklara yönelik bir program yapma düşüncesiyle bu yılki temayı belirlediklerini aktaran Bozkurt, "Karnaval, çocuklara o yaşlardan itibaren ülkemizi tanıtmak, geleceğe yönelik Türkiye sevdalıları yetiştirmek anlamında bir tohum ekmek gibi oluyor. Ümit ediyoruz ki bu karnaval her yıl büyüyerek devam edecek. Bugün karnavala 5, 10 yaşına gelmiş olan konuklarımız, 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda arkadaşlarını toparlayarak Türkiye'ye getirecekler. Böyle bir hayalimiz var." dedi.



Ali Haydar Bozkurt, karnavalın oluşumunda bir çekirdek komite yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"İlk günden itibaren 'Bu karnavalın bir tane sahibi var o da Adana halkı' demiştik. Çünkü bu karnaval, Adana halkının bütün dünyaya bir bahar daveti gibi. Portakal çiçeği kokan sokaklarımızda, Adanalıların sıcak misafirperverliğiyle, gelin bizim kebabımızı burada yerinde yiyin, şalgamımızı için diye başlamıştık. Yola çıkış noktamız buydu. Böyle büyük bir organizasyonu kentin kamu birimleri, yerel yönetimleri, STK'leri, eğitim kurumları, üniversiteleriyle hep birlikte organize etmemiz gerekiyordu ve biz ilk günden itibaren başta Adana Valiliği olmak üzere tüm bu kurumların el birliğiyle gerçekleştirdik."



Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye genelinde düzenlediği "Kültür Yolu Festivali"nin geçen yıl Adana'da bu karnavalla başlatmak istediklerini söyleyen Bozkurt, "Biz çok heyecanlandık ve bir işbirliği yaptık. Çok da başarılı oldu. Bu yıl yine festival ile karnaval birleşmiş olarak kutlanacak ve dolayısıyla normalden çok daha fazla etkinlik olacak. Çünkü festival içeriğinde Bakanlığın çok fazla sanatsal faaliyeti var. Karnaval komitesinin hazırladığı diğer faaliyetlerle de birleşince gerçekten ortaya yaklaşık 9 gün boyunca birbirinden farklı yüzlerce etkinlik ortaya çıkıyor. Bu da gerçekten karnavalı çok daha farklı bir yere taşıdı." şeklinde konuştu.