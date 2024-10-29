Uma Thurman ile Anthony Hopkins aynı filmde

Kill Bill serisiyle akıllarda yer eden Uma Thurman, yeni filminde Anthony Hopkins ile başrolleri paylaşacak. İkili "The Housekeeper" adlı yapımda rol alacak.



Usta oyunculara filmde, Bridgerton ile yıldızı parlayan Phoebe Dynevor eşlik edecek. Notes on a Scandal ve Iris filmlerine imza atan Richard Eyre ise filmin yönetmenliğini üstlenecek.

Yönetmen yeni filmini, yazar Rose Tremain'in kendi kısa öyküsünden ve yakında çıkacak romanından uyarlayarak beyazperdeye taşıyacak. Filmin yapımcılığını Julia Taylor-Stanley ve Kevin Loader üstleniyor.