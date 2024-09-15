Uma Thurman ile Arnold Schwarzenegger yıllar sonra bir araya geldi

1997 yapımı süper kahraman filmi "Batman ve Robin"in oyuncuları buluştu. George Clooney'nin Batman karakerini canlandırdığı filmde Uma Thurman ile Arnold Schwarzenegger rol almıştı.
"Poison Ivy"ye hayat veren Thurman ile "Buz Adam"ı canlandıran Schwarzenegger yıllar sonra bir araya geldi.
Ünlü aktör, yaklaşık 27 yıl sonra yan yana geldiği Thurman ile verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
Joel Schumacher imzalı filmde Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, Alicia Silverstone, Uma Thurman ve Elle Macpherson gibi isimler rol almıştı.
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