Uma Thurman'ın yeni projesi belli oldu
Kill Bill serisiyle akıllarda yer eden Uma Thurman'ın sıradaki projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, "Dexter: Resurrection” dizisinin kadrosuna katıldı.
Michael C. Hall'un, seri katil Dexter Morgan rolünü yeniden canlandıracağı “Dexter: Resurrection” dizisi için hazırlıklar sürüyor.
“Dexter: New Blood”ın doğrudan devamı olacak dizinin kadrosuna son olarak Uma Thurman katıldı.
Thurman, dizide; gizemli milyarder Leon Prater'ın güvenlik şefi Charley rolüne hayat verecek.
David Zayas, James Remar ve Jack Alcott gibi isimlerin de katıldığı “Dexter: Resurrection” dizisinin hikayesine dair detaylar henüz açıklanmadı.
Dizide David Zayas, bir kez daha Dedektif Angel Batista’yı, James Remar ise Harry Morgan’ı canlandıracak. Jack Alcott ise, Dexter’ın oğlu Harrison Morgan’ı oynayacak.
Çekimleri birkaç gün önce başlayan Dexter: Resurrection dizisinin yaz aylarında yayınlanması planlanıyor.
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