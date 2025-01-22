Uma Thurman'ın yeni projesi belli oldu

David Zayas, James Remar ve Jack Alcott gibi isimlerin de katıldığı “Dexter: Resurrection” dizisinin hikayesine dair detaylar henüz açıklanmadı.



Dizide David Zayas, bir kez daha Dedektif Angel Batista’yı, James Remar ise Harry Morgan’ı canlandıracak. Jack Alcott ise, Dexter’ın oğlu Harrison Morgan’ı oynayacak.



Çekimleri birkaç gün önce başlayan Dexter: Resurrection dizisinin yaz aylarında yayınlanması planlanıyor.