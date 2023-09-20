Uma Thurman'ın "Yüzüklerin Efendisi" pişmanlığı

"VERDİĞİM EN KÖTÜ KARARLARDAN BİRİYDİ"

Uma Thurman, "Çok uzun zaman önceydi ve bunun şimdiye kadar verdiğim en kötü kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ama ilk çocuğumu yeni doğurmuştum ve bilmiyorum, biraz eve bağlıydım. Sanırım benim için biraz bilinmezlikti ama kesinlikle pişmanlık duyduğum bir şey" demişti.

Thurman, Eowyn'i oynamadığı için pişmanlık duysa da 1994'te "Ucuz Roman"da (Pulp Fiction) birlikte çalıştığı Quentin Tarantino, Kill Bill'de başrolü ona verdi.