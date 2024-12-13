Umami filmi geliyor: Öykü Karayel ile Burak Deniz başrolde

Başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yer aldığı "Umami" filmi için meraklı bekleyiş başladı. Film, 2021 yılında vizyona giren ödüllü film Boiling Point'ten uyarlanacak.

Filmi senaryosu Can Cengiz imzası taşıyor. Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin kadrosunda Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yanı sıra, Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç ve Selin Şekerci gibi isimler yer alıyor.

UMAMİ FİLM KONUSU NEDİR?



Film, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıradışı gecesini anlatıyor.