Umut Evirgen imzalı Annesinin Kuzusu filminin afişleri yayınlandı

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde prömiyeri yapılacak olan Annesinin Kuzusu filminin afişleri yayınlandı.

Umut Evirgen imzalı Annesinin Kuzusu filminin afişleri yayınlandı

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen’in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen’in yeni uzun metrajlı filmi Annesinin Kuzusu Türkiye prömiyerini Eylül ayında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Festivali’nde yapmaya hazırlanıyor.

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ilk kez seyirci ile buluşacak filmin afişleri paylaşıldı.

Umut Evirgen imzalı Annesinin Kuzusu filminin afişleri yayınlandı - 1

Filminin oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Umut Evirgen imzalı Annesinin Kuzusu filminin afişleri yayınlandı - 2

Sevgi sözcükleriyle gizlenen terörün peşine düşen film, alışılmadık bir aile hikayesi ile herkesin geçmişindeki travmalarına kapı aralamaya çalışıyor.

Festival, 18-24 Eylül'de düzenlenecek.

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