Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisi yeniden mi çekiliyor?

2004 yılında izleyiciyle buluşan Desperate Housewives dizisi (Umutsuz Ev Kadınları) yeniden çekilebilir. Deadline'ın haberine göre, dizinin yaratıcısı Marc Cherry 1960'lı yıllarda geçecek bir hikaye yazmak yazıyor.



Yine Wisteria Lane'de geçecek olan hikaye hakkında Cherry "Muhtemelen bu fikri daha erken hayata geçirmek isterdim çünkü en çok Wisteria Lane, hakkında yazmayı özlüyorum. Televizyon tarihinin en eğlenceli yeriydi çünkü tüm sokağın sahibi bizdik" açıklamasında bulundu.



Cherry "O sokağı avucumun içi gibi biliyorum. Birisi o sokakta bir reklam çektiğinde, anında tanırım çünkü tüm o evleri biliyorum, coğrafyayı biliyorum. Yazmak için çok eğlenceli bir yerdi. Ve bazen, 'Biliyor musun? Acaba 1966'da Wisteria Lane'i yazabilir miyim' diye düşünüyorum" dedi.

