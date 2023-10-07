UNESCO çalınan tarihi eserleri sergilemek için dijital müze açmayı planlıyor

UNESCO, çalınan eserleri dijital müzede bir araya getirecek. Dijital müzenin, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin farkındalık yaratacağı ve kültürel mirasın önemini vurgulayacağı öngörülüyor.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Bu projedeki amacımız, eserleri yeniden odak noktasına koymak ve toplumların miraslarına ulaşma, onları deneyimleme ve tanıma hakkını yeniden tesis etmek" diye konuştu.

2025'TE AÇILMASI PLANLIYOR

Interpol'le yapılacak işbirliği kapsamında hayata geçecek olan dijital müzenin 2025'te açılması planlıyor. Müzenin 2,5 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Interpol'un veri tabanında müzelerden, koleksiyonlardan ve arkeolojik alanlardan çalınan 52 binden fazla eserin listesi bulunuyor. Dijital müzede, ziyaretçiler eserlerin hikayelerini üç boyutlu versiyonlarını inceleme şansı elde edecek.

UNESCO, müze koleksiyonunda yer alacak eserleri henüz açıklamadı.