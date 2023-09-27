UNESCO, Dünya Mirası Listesi'ne 42 yeni alan ekledi

Riyad'daki Komite oturumunun başarısının Suudi Arabistan'ın UNESCO'nun hedefleri doğrultusunda dünya mirasının korunması ve muhafaza edilmesine yönelik küresel çabaları destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğinin altı çizildi.



UNESCO Dünya Mirası Direktörü Lazare Eloundou Assomo ise Riyad'da çok sıcak karşılandıklarını belirterek, ev sahipliği, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik desteğinden dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

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