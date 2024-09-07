UNESCO listesindeki geleneksel Türk okçuluğu turizme de katkı sağlayacak

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, 31 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Konya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Henüz 5 yıllık bir federasyon olmalarına rağmen Türk okçuluğunun gelişimi adına yoğun çaba harcadıklarına değinen Toksöz, "Özellikle ulusal müsabakalara ağırlık verilmesi, sporcu sayısında ciddi bir artış sağladı. Şu anda lisanslı sporcu sayımız 19 bini aştı. Bunun yanında 700'ün üzerinde kulübümüz, 1200'ün üzerinde antrenörümüz ve 400'den fazla hakemimiz mevcut." dedi.

Toksöz, dünyada marka haline gelen Türk okçuluğunun potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu belirtti.



Buna bağlı olarak, her geçen yıl lisanslı sporcu sayısında ciddi bir artışın olduğunu gördüklerini aktaran Toksöz, "Türk okçuluğu denildiğinde dünyanın tamamen kabul ettiği, yayıyla, okuyla dünyada marka olmuş bir milletten bahsediyoruz. Bu da çok dikkat çekiyor. Okçular Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2016'daki girişimleriyle, geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girme süreci hızlandı." diye konuştu.