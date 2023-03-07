UNESCO listesindeki taş heykeller depremde ayakta kalmayı başardı

"MÜZEDE HERHANGİ BİR HASAR YOK"

Müze görevlisi Ali Çiçek, müzedeki heykelleri daha önce beton haznelere yerleştirdiklerini aktararak, "Depremin ardından müzenin halini merak ettim, çünkü baya sallandık. Geldim burada herhangi bir yıkım, devrilme yoktu, bütün eserler ayakta. Müzede herhangi bir hasar yok" diye konuştu.

