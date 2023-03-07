UNESCO listesindeki taş heykeller depremde ayakta kalmayı başardı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde bulunan eserler, 6 Şubat depremlerini zarar görmeden atlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde yer alan tarihi alanda, milattan önce 1200'lerde varlığını sürdüren genç Hitit dönemine ait eserler ve 1 ila 10 ton arasındaki taş heykeller bulunuyor.
"MÜZEDE HERHANGİ BİR HASAR YOK"
Müze görevlisi Ali Çiçek, müzedeki heykelleri daha önce beton haznelere yerleştirdiklerini aktararak, "Depremin ardından müzenin halini merak ettim, çünkü baya sallandık. Geldim burada herhangi bir yıkım, devrilme yoktu, bütün eserler ayakta. Müzede herhangi bir hasar yok" diye konuştu.
Alanın dünyanın en büyük açık hava heykel atölyelerinden birisi olduğu ve Genç Hitit dönemine ait yapılar bulunduğu ifade edildi. Alanda, kadın, ayı adam, aslan figürleri, mimari parçalar, savaş arabaları gibi figürler bulunuyor. İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan müzede, 564 heykel sergileniyor.