UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na Türkiye’den 3 şehir daha eklendi

UNESCO’dan yapılan açıklamada, 44 ülkeden 77 kentin daha Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na (GNLC) alındığı bildirildi.



Açıklamada, üye şehirler arasındaki ikili öğrenmeyi ve diyaloğu, karşılıklı bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye imkan sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarının desteklenmesinin hedeflendiği aktarıldı.



2013 yılında oluşturulan UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na şu ana kadar 76 ülkeden 294 kent dahil oldu.



DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DEN KATILAN DİĞER ŞEHİRLER



Eskişehir (2016)

Konya (2017)

Hatay(2019)

Afyon (2020)

Balıkesir (2020)

İzmir (2020)