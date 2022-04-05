UNESCO: Ukrayna'da 53 kültürel miras zarar gördü

UNESCO, Rus saldırısı altındaki Ukrayna’da 53 kültürel mirasın hasar aldığını açıkladı.

UNESCO: Ukrayna'da 53 kültürel miras zarar gördü

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 12:21 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 12:23

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Rus saldırısı altındaki da maddi ve manevi hasar giderek büyüyor. UNESCO’nun verilerine göre Ukrayna’daki 53 kültürel alanın ciddi hasar aldığını açıkladı.

İçinde tarihi binaların ve anıtların olduğu 53 kültürel alanın saldırı esnasında hasar aldığını belirten UNESCO, tahribatın izlerini uydu görüntülerini kullanarak tespit etti.

1954 yılında Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma ile kültürel varlıkların korunması için önemli alanlar ‘mavi kalkan’ altına alınmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’da zarar gören kültürel alanlar konusunda bilgilendirildi.

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