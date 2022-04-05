UNESCO: Ukrayna'da 53 kültürel miras zarar gördü

Rus saldırısı altındaki Ukrayna’da maddi ve manevi hasar giderek büyüyor. UNESCO’nun verilerine göre Ukrayna’daki 53 kültürel alanın ciddi hasar aldığını açıkladı.



İçinde tarihi binaların ve anıtların olduğu 53 kültürel alanın saldırı esnasında hasar aldığını belirten UNESCO, tahribatın izlerini uydu görüntülerini kullanarak tespit etti.

