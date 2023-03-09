UNESCO listesindeki "çiğdem gezmesi" geleneği depremzedelerle yaşatıldı

Baharın gelişini müjdeleyen "çiğdem" geleneği Çorum'da yaşatılmaya devam ediyor. Çiğdem çiçeğinin yetişmesi ile birlikte her yıl geleneksel olarak Çorum'a bağlı Ovasaray köyünde gerçekleştirilen ve UNESCO’nun dünya kültür miras listesinde yer alan gelenek bu yıl da yaşatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ovasaray köyü Şehit Arslan Eren Ortaokulu tarafından geleneğin yaşatılması için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Köy halkının da destek verdiği etkinlik çerçevesinde öğrenciler, araziye çıkarak çiğdem çiçeklerini topladı.

Toplanan çiçekleri bir iğde dalına takan çocuklar, daha sonra yanlarına aldıkları bez torbalar ile köyde "çiğdem gezmesi"ne çıktı. “Çiğdem çiğdem çiçeği, alacağız bulacağız göceği, çiğdem geldi kapıya, yağ çıkarın dışarıya” manisini okuyan öğrenciler evleri ziyaret etti. Köy sakinleri ise evlerine gelen çocukların torbalarına yağ, bulgur gibi malzemeler koydu.

