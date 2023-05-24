Uniq Açıkhava'da haziran konser ve gösterileri

Kenan Doğulu’dan, Gazapizm’e, Yıldız Tilbe’den Murda’ya, Monolink’ten, Tom Odell’a uzanan dev isimler haziran boyunca Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.
YILDIZLAR KADROSU SAHNEDE
7 Haziran'da Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, 17 Haziran'da rap müziğin başarılı ismi Murda, 21 Haziran'da Yıldız Tilbe, 22 Haziran'da şarkıları ve konserleriyle son yıllara damga vuran Gazapizm ve 23 Haziran'da 90'lar Türkçe pop müziğinin unutulmaz isimleri 90'lar Türkçe Pop Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak.
2 Haziran'da DJ Astrix, 3 Haziran'da İspanyol DJ Oscar Mulero, 10 Haziran'da elektronik müziğin ünlü ismi Monolink, 11 Haziran'da Ukraynalı rock grubu Okean Elzy ve 24 Haziran'da romantik şarkıların sesi Tom Odell sahne alacak.
AÇIKHAVA’DA YARIŞMA, SOHBET ve TİYATRO KEYFİ
6-18 Haziran'da İbrahim Selim'in birbirinden ilginç soruları ile İbrahim Selim'le Quiz Night, 8 Haziran’da interaktif sohbet programı Meksika Açmazı, 14-15 Haziran'da Şener Şen'in performansıyla öne çıkan Zengin Mutfağı ve 20 Haziran'da zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler seyirciyle buluşacak.