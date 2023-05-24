Uniq Açıkhava'da haziran konser ve gösterileri

AÇIKHAVA’DA YARIŞMA, SOHBET ve TİYATRO KEYFİ



6-18 Haziran'da İbrahim Selim'in birbirinden ilginç soruları ile İbrahim Selim'le Quiz Night, 8 Haziran’da interaktif sohbet programı Meksika Açmazı, 14-15 Haziran'da Şener Şen'in performansıyla öne çıkan Zengin Mutfağı ve 20 Haziran'da zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler seyirciyle buluşacak.

Harbiye Açık Hava yaz konserleri serisinin ilk isimleri belli oldu Haberi Görüntüle