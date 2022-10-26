Ünlü Arjantinli balet Alejandro Parente sanatçılara yönelik eğitim için İzmir'de

Bir haftalık eğitim programı için İzmir'de bulunan Alejandro Parante, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde İZDOB sanatçılarına, Cervantes’in romanından uyarlanan Don Kişot Balesi'ni çalıştırıyor.



Parente, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve Türk sanatçılarla çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk balet ve balerinleri çok başarılı bulduğunu anlatan Parente, "Daha geniş repertuvar ve daha fazla performansa ihtiyaçları olabilir ama çok iyi dansçılarınız var" ifadelerini kullandı.



Parente, yeniden Türkiye'ye gelmek istediğini kaydetti.

İZDOB bale eğitmeni ve baş koreografı Burcu Sürmeli Borovalı, uluslararası üne sahip sanatçılarla çalışmayı, salgın döneminde çevrim içi eğitimlerle hızlandırdıklarını ifade etti.



Salgının ardından ünlü isimlerle yüz yüze çalışmayı sürdürdüklerini aktaran Borovalı, İZDOB sanatçılarının, Viyana, Milano, Londra, Roma, Salzburg opera ve balelerinde de eğitimler veren Parente'nin dersleriyle kendilerini geliştirdiğini belirtti.



Borovalı, Parente'nin İzmir ve Türkiye'de bale çalışmaları hakkında bilgi edindiğini de dile getirerek, "Hoca, Türkiye'de balenin durumunu gördü. Belki buradan bir sanatçıyı bir proje için yurt dışına davet edebilir. Bu çok büyük bir şey" dedi.