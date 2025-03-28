Ünlü caddede dev İstanbul afişi: "Paris'in kalbinde İstanbul var"

Dünyaca ünlü Champs-Elysees'te yer alan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binası, 300 metrekrelik İstanbul görseliyle kaplandı. İstanbul görselinin binaya uygulanması için ilk olarak apartman yönetimiyle anlaşma sağlandı.

Ardından, Champs-Elysees Belediye Başkanı Jeanne d'Hauteserre ve Paris Belediyesi yetkilileriyle yürütülen görüşmeler neticesinde 12 Mart'ta resmi izin alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da onayı ile uygulama, 27 Mart'ta tamamlandı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, günde yaklaşık 300 bin kişinin geçtiği Champs-Elysees'te Türk kültürünü yansıtan özel uygulama, dev tanıtım afişlerinin neredeyse tamamen yasak olduğu bir dönemde hayata geçirildi.

Hem Türkiye hem de Paris açısından bir ilke imza atılırken bu çalışma Paris Belediyesi'nin katı reklam kurallarını esnettiği nadir örneklerden biri oldu. Paris'in kültürel dokusu içerisinde İstanbul'un silüetini taşıyan bu etkileyici görsel, hava koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte ayda 6 ila 14 milyon kişi tarafından görülebilecek. İstanbul görseli, haziran ayına kadar Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Binası'nda sergilenmeye devam edecek.

"PARİS'İN KALBİNDE İSTANBUL VAR"



Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'in kalbinde İstanbul var. Dünyaca ünlü Champs-Elysees'de yer alan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binamız, 300 metrekrelik İstanbul görseliyle kaplandı. Katı reklam kurallarına rağmen alınan özel izinle, kültürel mirasımızı dünyanın en ikonik caddelerinden birine taşıdık. Haziran'a kadar Paris'teyiz" ifadelerini kullandı.