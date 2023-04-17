Ünlü caz piyanisti Ahmad Jamal hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü caz piyanisti ve besteci Ahmad Jamal hayatını kaybetti. 92 yaşında yaşamını yitiren müzisyenin kızı Sumayah Jamal, New York Times’a babasının ölüm nedeninin prostat kanseri olduğunu duyurdu.

14 yaşında müzik kariyerine başlayan Jamal, caz müzik dünyasının temel taşlarından biri olarak tanınıyordu. Farklı türleri birbirine harmanlayarak caz müziği farklı bir boyuta taşıyan sanatçı, yaptığı müziği "Amerikan klasik müziği" olarak tanımladı.

Caz müziğinde yenilikçi bir tavır benimseyen müziyen, Miles Davis, Jay-Z ve Common gibi birçok müzisyene ilham kaynağı oldu.



Ahmad Jamal, 2017 yılında ömür boyu Grammy ödülüne layık görülmüştü.

