Ünlü çellist Hauser Türkiye'ye geliyor: 3 konser verecek!

Hauser olarak bilinen 2Cellos'un kurucu üyesi, geçtiğimiz yıl İstanbul'da verdiği konser ve muhteşem performansı hala konuşulurken yeniden 3 konserlik kısa bir turne için ülkemizde! Klasik müzik tutkusunu dinamizmi ile şekillendiren, sosyal medya platformlarında milyarlarca dinlenme ve video görüntülemesi olan Hırvat çellist, Charm Music Türkiye organizasyonuyla STAR TV ve Radyo Voyage, medya partnerliğinde 14 Ağustos akşamı İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da, 17 Ağustos akşamı ise Aspendos Antik Tiyatrosu' nun büyüleyici ortamında sahne alacak.

HAUSER HAKKINDA



Klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden yeni bir müzikal deneyim yaratmaya karar verdiği o önemli andan beri Hauser, yerleşik müzik sektörünün geleneklerine meydan okuyarak dünyanın her yerinde konserler veriyor. 2Cellos ikilisinin kurucu üyesi olarak yorumladığı "Smooth Criminal"in ikonik yorumuyla milyonların kalbini ve aklını fethetti.

Çaykovski'den Lady Gaga veya Shostakovich'ten Shakira kadar geniş bir repertuarla beslenen Hauser, dünya çapında büyük bir üne sahip.



Dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan benzersiz bir hayran kitlesine sahip olan Hauser, sanatçılığı ve müziğe olan sarsılmaz tutkusuyla dinleyicileri büyülemeye devam ediyor. Sanatçının 2020 yılında çıkardığı ve büyük beğeni toplayan 'Classic' albümünün devamı niteliğindeki en yeni albümü 'Classic II', viyolonselin etkileyici yeteneklerini sergilemek için ustalıkla düzenlenmiş 18 unutulmaz melodiden oluşuyor.

Robert Ziegler yönetimindeki saygın Londra Senfoni Orkestrası ile kaydedilen ve Robin Smith'in düzenlemelerini içeren albüm, klasik başyapıtları zarif yeni formlarda yeniden tanımlamayı vaat ediyor.