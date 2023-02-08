Ünlü çello sanatçısı Yo-Yo Ma Türkiye için çaldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Depremin ardından kültür ve sanat dünyasından birçok sanatçı taziye mesajları yayınladı. Fransa'da doğup Amerika'da büyüyen Çin asıllı çellist Yo-Yo Ma, sosyal medya hesabında kısa bir video yayınladı.

Yo-Yo Ma yayınladığı video Ahmet Adnan Saygun'dan "Partita" adlı eseri çaldı. Sanatçı paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki tüm arkadaşlarımıza... Sevgimiz ve dualarımız sizinle. Bu parça, umudunu yitirmeden hayat kurtarmaya çalışan herkes için" notunu düştü.