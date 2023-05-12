Ünlü film yapımcısı Bonnie Curtis, Türk hayranlarıyla bir araya geliyor

İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından organize edilen, moderatörlüğünü Öğr. Gör. Chris Kitrinos’un yapacağı “Hollywood Söyleşileri” webinar serisinin ilk konuğu dünyaca ünlü film yapımcısı Bonnie Curtis oluyor.

Steven Spielberg'in baş asistanı, yapım yardımcısı ve yapımcısı olan Curtis’in “Hollywood Söyleşileri” etkinliği herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.



25 Mayıs Perşembe saat 19.00’da gerçekleşecek olan etkinliğe katılım adresine üniversitenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

