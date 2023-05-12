Ünlü film yapımcısı Bonnie Curtis, Türk hayranlarıyla bir araya geliyor

"Schindler’in Listesi", "Er Ryan’ı Kurtarmak", "Kayıp Dünya: Jurassic Park", "Azınlık Raporu" ve birçok gişe rekortmen filmin yapımcılığını üstlenen Hollywood’un dünyaca ünlü yapımcısı Bonnie Curtis, üniversite etkinliğinde Türk hayranları ile buluşuyor.

Ünlü film yapımcısı Bonnie Curtis, Türk hayranlarıyla bir araya geliyor

İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından organize edilen, moderatörlüğünü Öğr. Gör. Chris Kitrinos’un yapacağı “ Söyleşileri” webinar serisinin ilk konuğu dünyaca ünlü yapımcısı Bonnie Curtis oluyor.

Steven Spielberg'in baş asistanı, yapım yardımcısı ve yapımcısı olan Curtis’in “Hollywood Söyleşileri” etkinliği herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. 

25 Mayıs Perşembe saat 19.00’da gerçekleşecek olan etkinliğe katılım adresine üniversitenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

Ünlü film yapımcısı Bonnie Curtis, Türk hayranlarıyla bir araya geliyor - 1

Curtis’in yapımcılığını üstlendiği bazı filmler ise şu şekilde:

- Schindler’in Listesi
- Er Ryan’ı Kurtarmak
- Kayıp Dünya Jurassic Park
- Amistad
- Yapay Zekâ
- Azınlık Raporu
- Terminatör: Kara Kader

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...