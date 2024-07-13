Ünlü filmlerde kullanılan eşyalar açık artırmaya çıkıyor

Leia'nın bikinisinin başlangıç ​​teklifi 30 bin dolar iken Din Djarin'in The Mandalorian'daki kaskı yaklaşık 20 bin dolara satılıyor. Thor'un ikonik çekici ise 17,5 bin dolara alıcı bulabilir.

Return of the Jedi filminde Leia'nın giydiği bikini, Blade Runner (1982) filminde yer alan USS Enterprise tablosu, Thor: Karanlık Dünya filminde Thor'un kullandığı çekiç ve Mandalorian dizisinden bir kask , açık artırmada satılacak eşyalar arasında yer alıyor.

Heritage’s July Entertainment adlı müzayede evi, Star Wars, Star Trek ve diğer ikonik bilim kurgu filmlerinde kullanılan eşyaları satışa çıkarıyor.

Heritage Auctions başkan yardımcısı Joe Maddalena yaptığı açıklamada, "Daha önce tek bir yerde bulunmayan en önemli kültürel eserlerden bazılarını bir araya getiriyoruz" dedi.

Açık artırma 25-26 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

