Ünlü gitar virtüözü Steve Vai Türkiye'de konser verecek

Rock müziğin önemli gitar virtüözlerinden Steve Vai, İstanbul ve Ankara'da nisan ayında hayranlarıyla bir araya gelecek.



ABD'li besteci, gitarist ve prodüktör Steve Vai, geçen yıl yayınladığı son albümü "İnviolate"in Avrupa turnesi kapsamında 18 Nisan'da Ankara Congresium'da, 19 Nisan'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacak.



Bugüne dek 15 milyondan fazla albüm satan usta virtüöz, son albümü "Inviolate" dışında kariyerinin en önemli şarkılarını da konserde seslendirecek.



Otuz yılı aşkın kariyeri boyunca enstrümantal rocktan hard rocka, heavy metalden progressive rocka pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren Steve Vai, 1980'den bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara ilham kaynağı oldu.



Birçok farklı dergi ve web sitesince hazırlanan en iyi gitarist listelerinde defalarca yer bulan Vai, Alcatrazz, David Lee Roth ve Whitesnake, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, M83, Travis Barker, Devin Townsend, Zakk Wylde ve Terry Bozzio'nun da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerle çalıştı.

