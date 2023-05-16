Ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'a ait tablolar ortaya çıktı

17. yüzyıl sanatçısı Rembrandt'a ait tablolar satışa çıkıyor. Dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından gün yüzüne çıkarılan eserler, bir ailenin özel koleksiyonunda yer alıyordu. Willemsz van der Pluym ve Jaapgen Carels adlı çiftin portrelerine yer veren tabloların tarihi 1635 yılına dayanıyor. Tablolarda yer alan kişilerin sanatçı ile aile bağları olduğu biliniyor.



Fotoğraf: Christie's Müzayede Evi Eserlerin Christie's tarafından 6 Temmuz'da düzenlenecek açık artırma ile satılması planlıyor. Amsterdam ve New York'a götürülecek olan Hollandalı sanatçının eserleri, Londra'ya getirilecek. Tabloların 13 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor.