Ünlü Hollywood fotoğrafçısı Douglas Kirkland hayatını kaybetti

Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun 1960’lı yıllardaki ünlü portrelerini çeken efsane fotoğrafçı Douglas Kirkland hayatını kaybetti. 88 yaşındaki fotoğrafçı Los Angeles’taki evinde yaşamını yitirdi.
Ünlü portrelerinin yanı sıra filmlerde de fotoğrafçılık yapan Kirkland, 2001: A Space Odyssey, The Sound of Music, Sophie’s Choice, The Great Gatsby, Out of Africa, Titanic ve Moulin Rouge! gibi yapımlarda da yer aldı.
HOLLYWOOD İKONLARINI ÇEKTİ
Ünlü Hollywood ikonları Brigitte Bardot, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Judy Garland, Elizabeth Taylor ve Natalie Wood’un pek çok portresini çeken Kirkland’in geniş bir potfolyosu bulunuyor.
26 yaşında ilk defa Look adlı dergide fotoğrafları yayınlanan fotoğrafçı, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Robert De Niro ve Leonardo DiCaprio gibi ünlü isimlerin de portrelerini çekti.