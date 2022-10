Ünlü Hollywood fotoğrafçısı Douglas Kirkland hayatını kaybetti

Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun 1960’lı yıllardaki ünlü portrelerini çeken efsane fotoğrafçı Douglas Kirkland hayatını kaybetti. 88 yaşındaki fotoğrafçı Los Angeles’taki evinde yaşamını yitirdi.

Ünlü portrelerinin yanı sıra filmlerde de fotoğrafçılık yapan Kirkland, 2001: A Space Odyssey, The Sound of Music, Sophie’s Choice, The Great Gatsby, Out of Africa, Titanic ve Moulin Rouge! gibi yapımlarda da yer aldı.