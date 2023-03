Ünlü isimler depremzede öğrenciler için buluştu

ÜNLÜ İSİMLER SAHNEDEYDİ



Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun performansıyla başlayan programda Evdeki Saat, Ersay Üner, Adamlar, Mert Demir, Zuhal Olcay, Deniz Tekin, Duman, Kenan Doğulu, Pentagram, Koray Candemir, Mengene, Can Bonomo, Nova Norda, Şevval Sam, Athena, Aylin Aslım, Bedük, Bege, Büyük Ev Ablukada, Ceren Gündoğdu, Gazapizm, Ceza, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Korhan Futacı, Mor ve Ötesi, Özge Fışkın ve Sertab Erener sahne alan isimler oldu.



Aslı İnandık, Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Deniz Can Aktaş, Ecem Erkek, Halit Ergenç, Hazal Kaya, Kaan Sekban, Özge Borak, Melisa Sözen, Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Yiğit Özşener'in de aralarında olduğu birçok ünlü isim ise ev sahibi olarak etkinlikte yer aldı.



Her koltuğun bir öğrencinin eğitim desteğine dönüştüğü etkinlikte, alınan destek biletleri ve online yayınlar üzerinden yapılan katkılarla depremden etkilenen 2 bin 200 öğrenciye kaynak oluşturulacak.



Yaklaşık 8 saat süren konser, Antakya Medeniyetler Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu'nun beraber söylediği şarkılarla son buldu.