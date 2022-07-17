Ünlü isimler ‘Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik’ konserinde sahneye çıkacak

'Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik’ konserinde Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç, Sitare Akbaş ve Zeynep Avcı sahne alacak.

Ünlü isimler ‘Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik’ konserinde sahneye çıkacak

Haberler 17.07.2022 - 14:45

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Maximum Uniq Açıkhava'nın ev sahipliği yapacağı ‘Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik’ projesine sayılı günler kaldı. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in yasal varislerinin izniyle hayata geçirilen projenin kadrosunda; Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç, Sitare Akbaş ve Zeynep Avcı gibi isimler Müslüm Gürses şarkılarını seslendirecek.

20 Temmuz akşamı görücüye çıkmaya hazırlanan projede ünlü isimlere aynı zamanda projenin müzik direktörü olan Cengiz Baltepe’nin yönetiminde 30 kişilik senfonik orkestrası eşlik edecek.

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