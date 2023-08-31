Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun heykelleri sanatseverleri bekliyor

Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun dev heykelleri sergilenmeye başlandı. Sergide, Yaşaroğlu'nun Maximum Uniq için seçilen ve özel olarak üretilen dev boyutlu Nota Çocuklar, Büyük Parti, Hayalci, Sıkı Dostlar ve Totem heykelleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşaroğlu, sergiyle ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Maximum Uniq'in çok tanımlı bir mekan olması, iş yerleri, performans sahneleri, yeme içme mekanları hatta üniversitenin varlığı burayı her yerden farklılaştırıyor. Burası insanlara kendi hikayelerini anlatmak isteyen bir heykeltıraş için harika bir yer. Çeşit çeşit insan var. Günün farklı saatlerinde farklı nedenlerle burada bulunan insanlarla buluşmak, onların anlarına kendi hikayelerimle katılmak çok mutlu edecek beni." ifadelerini kullandı.



Yaşaroğlu, kamusal alanda heykellerinin olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Heykel sevenler bir yana, daha önce heykelle hiç iletişime geçmemiş insanlara dokunmak ve özellikle çocuklarla ilk kez karşılaşmak heyecan verici. Çok gri bir dünyada yaşıyoruz. Sanatı ve güzellikleri hayatın içine ne kadar yaysak az." değerlendirmesinde bulundu. Eserler, kasım ayına kadar görülebilecek.​​

