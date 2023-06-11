Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, sosyal medya hesabından duyuran müzisyen arkadaşı piyanist Gülsin Onay, paylaşımında, "Suna Kan’ı kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun.. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Onay, ünlü virtüöz hakkında, "Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim... Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla" ifadelerini kullandı.



Sağlık sorunları nedeniyle Mayıs 2017'de sahnelere ara verdiğini duyuran Kan, "Kemanın kutusunu şimdilik, bu dünyadan gidinceye kadar kapattım" açıklamasını yapmıştı.



SUNA KAN KİMDİR?



Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden biri olarak bilinen Suna Kan 1936'da Adana'da doğdu.



Babasından 5 yaşında keman öğrenmeye başlayan Kan, Hulusi Karsel, Walter Gerhardt, Gilbert Back ve Liko Amar gibi dünyaca ünlü kemancılardan ders aldı.



İlk resitalini 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda veren Kan, Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalden ötürü "Harika Çocuk" olarak anıldı.



Daha sonra 1948'de dönemin hükümeti tarafından isme özel çıkartılan bir kanunla, piyanist İdil Biret ile birlikte yurt dışında eğitim görmek için devlet bursu aldı.

